I soldati delle forze di pace dell ONU - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I soldati delle forze di pace dell ONU. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASCHI BLU

Significato/Curiosita : I soldati delle forze di pace dell onu

Dipartimento per le operazioni di pace, con sede presso il palazzo di vetro a new york. nel 1988 alle forze internazionali di pace dell'onu è stato assegnato il...

Internazionali di pace delle nazioni unite (comunemente indicate come "caschi blu") con lo scopo di mantenere la pace internazionale. queste azioni sono...

