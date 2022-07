Servizio di ristorazione a domicilio ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servizio di ristorazione a domicilio ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATERING

Servizio di ristorazione a domicilio ing

Il catering indica il complesso delle operazioni di approvvigionamento e rifornimento in massa di cibi e bevande pronti che viene effettuato da apposite... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

