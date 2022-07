Vi si riuniscono in conclave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si riuniscono in conclave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARDINALI

Significato/Curiosita : Vi si riuniscono in conclave

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi conclave (disambigua). conclave è un termine che deriva dal latino cum clave, cioè "(chiuso)...

Discordia, conferì l'elettorato attivo a tutti i cardinali (cardinali vescovi, cardinali presbiteri e cardinali diaconi) stabilendo per la validità dell'elezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

