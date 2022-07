Quartiere generale della difesa USA... a 5 lati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartiere generale della difesa USA... a 5 lati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENTAGONO

Significato/Curiosita : Quartiere generale della difesa usa... a 5 lati

Di bull run; alla difesa di washington (dc); 5 giugno 1862: brevetto di capitano di stato maggiore e aiutante di campo del generale alfred pleasonton;...

Il pentagono (in inglese: the pentagon) è l'edificio sede del quartier generale del dipartimento della difesa degli stati uniti d'america. per metonimia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

