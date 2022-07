Vi si può navigare con schermo e tastiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può navigare con schermo e tastiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INTERNET

Significato/Curiosita : Vi si puo navigare con schermo e tastiera

Roll over) si possono premere tutti i tasti contemporaneamente. la tastiera è di due tipi: tastiera numerica; tastiera alfanumerica. la tastiera numerica...

– se stai cercando la tipologia di rete di computer, vedi internet (informatica). internet è una rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con navigare; schermo; tastiera; navigare con la prora contro vento; Si usa per navigare in Internet; Il telefonino che consente di navigare in Internet; Un sito Internet da cui si parte per navigare ; Un serial sul piccolo schermo ; Lo schermo del personal computer; Uno dei più popolari alieni dello schermo ; L Alda del grande schermo ; C è tutto sulla tastiera del computer; C è tutto sulla tastiera del computer; Strumento musicale a tastiera simile all organo; Una tastiera in cui si soffia; Cerca nelle Definizioni