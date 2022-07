Si ottengono con una casa in affitto: entrate __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottengono con una casa in affitto: entrate __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASSIVE

Significato/Curiosita : Si ottengono con una casa in affitto: entrate __

Bioedilizia una casa passiva (passivhaus secondo il termine originale di lingua tedesca, passive house in lingua inglese) o edificio passivo è un edificio che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

