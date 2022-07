Nel portafoglio pesa meno della moneta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel portafoglio pesa meno della moneta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BANCONOTA

Significato/Curiosita : Nel portafoglio pesa meno della moneta

Centrale per l'emissione della moneta e col potere di decidere la politica monetaria. le conseguenze politiche furono minime e già nel dicembre 1893 crispi...

Contiene il lemma di dizionario «banconota» wikimedia commons contiene immagini o altri file su banconota (it, de, fr) banconota, su hls-dhs-dss.ch, dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

