La nave Costa che subì il naufragio nel 2012 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nave Costa che subì il naufragio nel 2012. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONCORDIA

La nave costa che subi il naufragio nel 2012

Ceduto costa marina, che ha lasciato la flotta nel novembre 2011. entra nella flotta costa voyager. il 13 gennaio 2012 la nave costa concordia naufraga davanti...

Costa concordia è stata una nave da crociera della compagnia di navigazione costa crociere, capostipite della classe concordia, varata nel 2006 e naufragata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

