Materiale per camicie calde - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FLANELLA

Significato/Curiosita : Materiale per camicie calde

Esistere infatti lupetti di lana per l'inverno, e lupetti di cotone o addirittura a maniche corte per le stagioni più calde; magliette lupetto sono state...

Di flanella. flanella è anche il nome di un indumento intimo maschile di flanella, lana o cotone, di colore bianco o panna. le camicie di flanella hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

