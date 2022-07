Mascalzone capace del peggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mascalzone capace del peggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FARABUTTO

farabutto è un appellativo che sta a significare un individuo di poco conto, spregevole e fannullone, cialtrone, mascalzone, letteralmente "ladro di frodo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con mascalzone; capace; peggio; Un misero mascalzone che vive di espedienti; Un fior di mascalzone ; mascalzone , poco di buono; mascalzone prepotente; In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo; capace di decidere e agire in fretta; Incapace come un personaggio di Italo Svevo; Dubbioso e incapace di decidere; Le condizioni... peggio ri; Ci piove sopra quando va di male in peggio ; A volte può essere peggio re del male; Opposto al peggio re; Cerca nelle Definizioni