Iniziare male: partire col piede __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziare male: partire col piede __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SBAGLIATO

Significato/Curiosita : Iniziare male: partire col piede __

Classifica a partire dal gran premio di spagna. dopo un nono posto in europa, dovuto anche a un incidente in qualifica, che lo ha costretto a partire decimo...

Negroni sbagliato, è un cocktail creato nel bar basso di milano nel 1972 dal bartender mirko stocchetto e in genere chiamato semplicemente sbagliato. differisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

