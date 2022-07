Frammenti di lava espulsi dal vulcano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frammenti di lava espulsi dal vulcano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAPILLI

Significato/Curiosita : Frammenti di lava espulsi dal vulcano

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vulcano (disambigua). il vulcano è una struttura geologica molto complessa, generata all'interno...

I lapilli sono piccoli frammenti solidi di lava, e più in generale di tefra, che vengono espulsi con violenza dai vulcani durante le eruzioni di tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con frammenti; lava; espulsi; vulcano; Sassi, frammenti di roccia; I frammenti di frutta secca o cioccolato sui dolci; frammenti di racconto; Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti; Popolava no antichissimi villaggi di palafitte; Un film di Fellini parlava delle sue notti; L agenzia che duellava con il Kgb sigla; Si parlava in Provenza; espulsi dalla Francia per il loro credo religioso; espulsi oni dal suolo natio; Termine medico per l'espulsi one dell'urina; espulsi one di sangue dalla bocca durante la tosse; vulcano del Guatemala; Il vulcano di Napoli; Apertura circolare in cima a un vulcano ; vulcano vi forgiava le armi degli dei; Cerca nelle Definizioni