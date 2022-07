Fermarsi con l auto in un parcheggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fermarsi con l auto in un parcheggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOSTARE

Significato/Curiosita : Fermarsi con l auto in un parcheggio

Un'area di servizio, a volte identificata con acronimo ads, è un'area nella quale i viaggiatori possono fermarsi per il rifornimento di carburante, riposarsi...

All'incedere del moto ondoso e alla bassa marea, ma di norma è comunque possibile sostare in quella zona della baia senza mai immergersi del tutto in acqua, dato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

