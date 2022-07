Curare e far crescere animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curare e far crescere animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLEVARE

Significato/Curiosita : Curare e far crescere animali

(disambigua). la rabbia è una malattia virale che causa l'infiammazione acuta del cervello negli esseri umani e in altri animali a sangue caldo. i primi...

Nato in casa", e prima "pollo nato in casa", der. di criar, lat. "creare, allevare, nutrire"), e fu diffuso nelle altre lingue tramite il portoghese ed il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

