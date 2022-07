Così è detto un dolore continuo, che non passa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto un dolore continuo, che non passa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRONICO

Significato/Curiosita : Cosi e detto un dolore continuo, che non passa

Piacere e dolore si collocano nel secondo genere: essi infatti ammettono gradazioni, e pertanto rientrano nel novero dell'illimitato. non così è invece...

Definisce "dolore cronico non oncologico". mentre il dolore acuto è considerato un sintomo di una malattia sottostante, il dolore cronico presenta caratteristiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

