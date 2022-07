Corda punitiva ma anche utensile da cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corda punitiva ma anche utensile da cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRUSTA

Significato/Curiosita : Corda punitiva ma anche utensile da cucina

Esarhaddon morì a ninive prima di ultimare i preparativi per una spedizione punitiva. la spedizione assira non fu però annullata, bensì, guidata dal generale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi frusta (disambigua). la frusta è un'arma formata da una sottile corda intrecciata o da una cinghia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con corda; punitiva; anche; utensile; cucina; Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice; Non ricorda no mai nulla; La battaglia del Risorgimento ricorda ta con quella di San Martino; Il gioiello che ci ricorda il campo da baseball; Decisione punitiva ; Una lezione punitiva ; Stato di trance anche terapeutico; Quello da circo ha strisce bianche e rosse; Figura geometrica ma anche copricapo desueto; Madre di Gesù ma anche famosa cantante americana; utensile a mano che trasformava la panna in burro; Un utensile per regolare fori cilindrici; utensile da lavoro; L utensile con una rotellina dentata del cuoco; La cucina con tacos e nachos; Pesante strofinaccio da cucina ; Due stanze, bagno e cucina ; Pasta fresca tipica della cucina molisana; Cerca nelle Definizioni