Cibo non più fresco, in decomposizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cibo non più fresco, in decomposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARCIO

Carni; l'essiccazione del cibo riduce drasticamente l'attività di vari microrganismi idrofili che provocano la decomposizione. nei climi caldi si raggiungeva...

Marzia latino: marcius, martius polacco: marcjusz portoghese: márcio spagnolo: marcio ungherese: március in questo nome sono confluiti due diversi nomi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

