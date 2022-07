Il borgo bolognese con il Monte delle Formiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il borgo bolognese con il Monte delle Formiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANORO

Significato/Curiosita : Il borgo bolognese con il monte delle formiche

Valsamoggia, di cui rappresenta una delle cinque municipalità. il comune di monteveglio si trova nell'appennino bolognese, ad ovest del capoluogo, nella valle...

pianoro – comune italiano della città metropolitana di bologna, emilia-romagna pianoro – zona di terreno pianeggiante non molto esteso situato ad una media... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con borgo; bolognese; monte; delle; formiche; Cambiano porto in borgo ; Sono uguali in borgo gna; Cambiano il porto in borgo ; Casa motociclistica con sede a borgo Panigale; Tipico insaccato bolognese ; Nel bolognese ; Storica casa automobilistica bolognese ; Piazza bolognese Orsa; Ben __ monte della Gran Bretagna; Il poeta veronese autore di monte Circello; Il Regno che comprendeva il Piemonte ; Intercalare piemonte se; Il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti; Il soggiorno scoperto delle case romane; Una delle bianconere del calcio italiano; I soldati delle forze di pace dell ONU; Il mitico re che mutò le formiche in uomini; Animali che si cibano di formiche e moscerini; Sono simili alle formiche ; Le formiche più attive; Cerca nelle Definizioni