In auto ci sono quelli della frizione e del freno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In auto ci sono quelli della frizione e del freno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PEDALI

Significato/Curiosita : In auto ci sono quelli della frizione e del freno

Il freno di stazionamento (detto anche freno a mano) è il freno presente sugli autoveicoli che permette di bloccare il veicolo durante le soste o quando...

Vetroresina, il pedalò è costituito da due scafi paralleli uniti tra loro da un telaio cui è vincolata una ruota a pale azionata per mezzo di pedali per la trasmissione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con auto; sono; quelli; della; frizione; freno; Scontro fortuito fra auto mobili; C è quello di traino nelle auto ; Segnalatore acustico dell auto ; Casa auto mobilistica del Qashqai; sono giochi per neonati... musicali; Ce ne sono un miliardo in un metro; Lo sono i caffè molto corti, o abiti rimpiccioliti; Lo sono i rimedi... se così sono i mali; La tavola periodica raccoglie quelli chimici; A Cinecittà ci sono quelli di posa; Sono suggestivi quelli della montagna; quelli scappati sono involtini di carne; Lo era quello Cetra della canzone italiana; L equivalente latina della dea greca Demetra; Il mare della riviera romagnola; Sostenitore della non violenza; frizione antidolorifica; Il cambio senza frizione ; Separa la frizione dall acceleratore; I cuscinetti antifrizione delle bielle; Un freno che trattiene dalle escandescenze; Quello centrale è il freno ; È freno o sterzo nelle automobili; Chiacchiera senza freno ; Cerca nelle Definizioni