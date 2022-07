Antichi locali in cui bere, mangiare e dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi locali in cui bere, mangiare e dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAVERNE

Significato/Curiosita : Antichi locali in cui bere, mangiare e dormire

Cui è possibile bere, mangiare e pernottare) locanda (altra denominazione per locali in cui è possibile mangiare, bere e dormire) osteria (denominazione...

(toscana) torricella-taverne – comune nel distretto di lugano (canton ticino) tre taverne – località dell'antico lazio taverna – pagina di disambiguazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Cui è possibile bere, mangiare e pernottare) locanda (altra denominazione per locali in cui è possibile mangiare, bere e dormire) osteria (denominazione...

(toscana) torricella-taverne – comune nel distretto di lugano (canton ticino) tre taverne – località dell'antico lazio taverna – pagina di disambiguazione...