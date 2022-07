Si acquista per usare l autostrada in Svizzera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si acquista per usare l autostrada in Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIGNETTA

Significato/Curiosita : Si acquista per usare l autostrada in svizzera

Pedaggio in autostrada riduce il consumo di carburante degli automezzi e le conseguenti emissioni inquinanti, poiché si riducono i tempi per il ritiro...

Sistema di pedaggio utilizzato in alcuni paesi europei, vedi vignetta autostradale. la vignetta (o scena) è un disegno, generalmente rappresentato all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con acquista; usare; autostrada; svizzera; Negozio dove si acquista , si mangia, si ascolta musica..; Portoghese acquista to dalla Juventus nel 2018; acquista re titoli finanziari; acquista no mobili di altri tempi; Insetti che possono causare la leishmaniosi; Si può usare in stufe o caldaie come combustibile; In grado di causare irritazione cutanea; Accusare qualcuno che si ritiene responsabile; È collegata a Venezia da un autostrada ; Si paga per percorrere l autostrada ; Catena di servizi di ristorazione autostrada le; È unita a La Spezia da un autostrada ; Le suddivisioni territoriali della svizzera ; Una banca svizzera ; _ Gut, sciatrice svizzera ; Regione francese limitrofa a Germania e svizzera ; Cerca nelle Definizioni