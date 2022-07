Trasparenti come il vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasparenti come il vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IALINI

Significato/Curiosita : Trasparenti come il vetro

il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque...

il quarzo ialino, comunemente detto anche cristallo di rocca, è una varietà completamente...

