Strizza gli occhi per vedere meglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strizza gli occhi per vedere meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIOPE

Seguito, all'inseguimento della sunny. ha mangiato il frutto paramisha strizza strizza ( shibo shibo no mi) che l'ha resa una "donna-disidratazione":...

Esempio, un miope di -2.00 diottrie riesce a vedere nitidamente al massimo a 50 centimetri (ossia a 1/2 metro). tuttavia, il soggetto miope sarà in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

