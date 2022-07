È riservata ai mezzi pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È riservata ai mezzi pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : CORSIA PREFERENZIALE

Significato/Curiosita : E riservata ai mezzi pubblici

Corsia preferenziale è, secondo il codice della strada, quella parte di carreggiata riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico (come per esempio...

La corsia preferenziale è, secondo il codice della strada, quella parte di carreggiata riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico (come per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con riservata; mezzi; pubblici; Tribuna nelle chiese riservata al coro; Parte di casa greca riservata alle abitanti donne; riservata a chi passeggia: isola __; Pista di allenamento riservata ai purosangue; Prenota alberghi e mezzi ; Uno dei mezzi di comunicazione del cane; Giustifica i mezzi per Machiavelli; Lo sono tram e metro: mezzi __; Un gruppo di pubblici tari nella New York degli Anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie TV; pubblici zza l Italia all estero; Il foglio di carta che avvolge i libri a scopo pubblici tario; Filmino pubblici tario; Cerca nelle Definizioni