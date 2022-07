È propria di un governo sull orlo della crisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È propria di un governo sull orlo della crisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INSTABILITÀ

Significato/Curiosita : E propria di un governo sull orlo della crisi

La crisi economica della grecia è parte della crisi del debito sovrano europeo. la crisi inizia ufficialmente nell'autunno del 2009, quando il neo-primo...

instabilità si riferisce genericamente alla condizione di mancanza di stabilità. instabilità a carico di punta instabilità atmosferica instabilità chimica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con propria; governo; sull; orlo; della; crisi; propria del gioco con re e alfieri; C è chi ha paura della propria ; Così i Britannici chiamano la propria bandiera; Si usa nei cortei per dire la propria ; Un governo non politico; Nel 1911 il suo governo iniziò la guerra di Libia; Ha guidato il LXIV governo repubblicano italiano; La prevalenza, in un governo , degli esperti sui politici; Galleggia sull acqua; Città sull Isère, nota per gli sport invernali; Il Menenio che mediò la secessione sull Aventino; La parte di Venezia che è sull a terraferma; Il pittore lecchese Morlo tti; Colmato fino all orlo ; Che è possibile riempire fino all orlo ; Lo era il ramo di mandorlo di Van Gogh; Un seguace della filosofia di Lao Tze; La città della Smorfia; L esecuzione della commedia; La mèta della gita 4714 NO; Ricorrenti come certe crisi ; Aprono la crisi ; Un riassetto del governo dopo una crisi ; Sono entrambe in crisi ; Cerca nelle Definizioni