Il padre di Ilo, da cui prese nome Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il padre di Ilo, da cui prese nome Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TROO

Significato/Curiosita : Il padre di ilo, da cui prese nome troia

Mitologia greca. fu il quinto re di troia dopo dardano. figlio di ilo e di euridice, sposò strimo o placia (figlia di otreo) o leucippe e fu padre dei maschi titone...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi troo (disambigua). troo (in greco antico: t, trs) è una figura della mitologia greca. fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

