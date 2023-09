Non ancora rifinito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ancora rifinito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'aggettivo "incompleto" si riferisce a qualcosa che non è ancora stato portato a termine o che manca di parti o dettagli essenziali per considerarlo finito o perfetto. Questo termine può applicarsi a vari contesti e situazioni. Ad esempio, un progetto, un lavoro artistico o un compito può essere considerato "incompleto" se mancano elementi chiave o se non è stato svolto fino in fondo. Nella produzione di un prodotto, un manufatto può essere incompleto se non ha subito tutte le fasi di lavorazione necessarie. "Incompleto" può anche riferirsi a una comprensione limitata o a una conoscenza parziale di un argomento o di una materia. In generale, indica una mancanza o una carenza, spingendo spesso a un'ulteriore revisione o completamento per raggiungere la piena realizzazione o comprensione.

