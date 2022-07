È lunga negli aeroporti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È lunga negli aeroporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PISTA

Significato/Curiosita : E lunga negli aeroporti

Più lunga delle quali misura 1735 m totali, la più corta 1101 m totali. l'orientamento delle piste è: rwy 02/20 la più corta; 07/25 la più lunga. l'aeroporto...

pista – zona per l'atterraggio e il decollo degli aerei pista – percorso ad anello in cui si corrono vari tipi di corse: nell'automobilismo e nel motociclismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Furbi che la sanno lunga ; Sorcide dal muso piuttosto allunga to e appuntito; Motocicletta personalizzata, dalla lunga forcella; I metri della più lunga corsa di atletica in pista; Quelle pontine furono bonificate negli anni 30; Doppie negli oggetti; Sono doppie negli attrezzi; negli USA conferisce solo lauree di primo livello; Il detector negli aeroporti ; Decollano dagli aeroporti militari russi; Il detector che c è negli aeroporti ; __ free, i negozi dei grandi aeroporti ;