Licenziare un allenatore - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ESONERARE

Significato/Curiosita : Licenziare un allenatore

il club è stato fatto altresì oggetto di forti pressioni per licenziare l'allenatore, in considerazione del suo passato con palesi simpatie fasciste...

Quelli che vedono nel processo essenzialmente una procedura legale per esonerare la famiglia imperiale dalle responsabilità criminali. alcuni ritengono...

