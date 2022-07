Un fuoco acceso nei campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fuoco acceso nei campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FALÒ

Significato/Curiosita : Un fuoco acceso nei campi

Talvolta poggia su di un piedistallo. in un'altra versione iconografica l'eroe, dopo aver rubato il fuoco, avvicina una torcia accesa alla statua per darle...

La luna e i falò è l'ultimo romanzo dello scrittore cesare pavese, scritto tra il 18 settembre e il 9 novembre 1949 e pubblicato nell'aprile del 1950....

