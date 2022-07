La festa con i torelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La festa con i torelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RODEO

Significato/Curiosita : La festa con i torelli

Giacomo torelli (fano, 1º settembre 1608 – fano, 17 giugno 1678) è stato uno scenografo, ingegnere e architetto italiano del periodo barocco. i suoi lavori...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rodeo (disambigua). il rodeo è uno sport dove gli atleti, travestiti da cowboy o gauchos, dimostrano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

