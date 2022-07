Determina la condanna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determina la condanna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REATO

Significato/Curiosita : Determina la condanna

Penale, l'errore giudiziario determina la condanna dell'innocente, che viene così ingiustamente privato della libertà con la reclusione o addirittura, negli...

Significati, vedi reato (disambigua). il reato, in diritto, è ciò che la legge dice che è reato (principio di tassatività). tecnicamente, il reato è un fatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con determina; condanna; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determina te incombenze processuali; In modo vago e indetermina to; determina no l aumento demografico; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determina te incombenze processuali; Gli automobilisti più condanna bili e imprudenti; Allevia la condanna ; Si stringeva al collo dei condanna ti alla berlina; Vi perdevano la vita i condanna ti all impiccagione; Cerca nelle Definizioni