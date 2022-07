Si chiede agitando il pollice in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiede agitando il pollice in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTOSTOP

Significato/Curiosita : Si chiede agitando il pollice in aria

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi autostop (disambigua). l'autostop è una forma di trasporto che consiste nel chiedere un passaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con chiede; agitando; pollice; aria; La chiede chi ha mancato; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Quanta pazienza richiede ... uno scocciatore; Non richiede metrica; Compiono evoluzioni agitando e lanciando i loro stendardi; Si perde agitando si; Si compiono agitando le mani; Si può dire agitando l indice; Si fa a bordo strada col pollice alzato; Guanti a sacco dove è separato solo il pollice ; Chi lo cura deve avere il pollice verde; Si fa col pollice per chiedere un passaggio; Le camere d aria sotto i pavimenti; Ne è originaria la cantante Bjork; Afferma una verità contraria all apparenza; Brand di Maria Mandelli, stilista con la frangetta;