Cadono quando il fiore appassisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cadono quando il fiore appassisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PETALI

Significato/Curiosita : Cadono quando il fiore appassisce

Crawdaunt si rifugia nella sua tana fino a quando non si è nuovamente indurita. inoltre, quando le sue chele cadono, crawdaunt diviene timoroso finché non...

Cinque petali mentre i fiori monocotiledoni hanno tre o sei petali, sebbene ci siano molte eccezioni a questa regola. la spirale o la corolla del petalo possono...

