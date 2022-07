La Tina che cantò Cose della vita con Ramazzotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Tina che cantò Cose della vita con Ramazzotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TURNER

Significato/Curiosita : La tina che canto cose della vita con ramazzotti

Vincitore festivalbar 2003 brano vincitore eros ramazzotti, all'anagrafe eros luciano walter ramazzotti (roma, 28 ottobre 1963), è un cantautore italiano...

Tina turner, pseudonimo di anna mae bullock (brownsville, 26 novembre 1939), è una cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

