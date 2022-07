La Stazione Internazionale in orbita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Stazione Internazionale in orbita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAZIALE

Significato/Curiosita : La stazione internazionale in orbita

la stazione spaziale internazionale (nota anche con l'acronimo iss dall'inglese international space station) è una stazione spaziale in orbita terrestre...

Il telescopio spaziale james webb (in inglese james webb space telescope, jwst, o semplicemente webb) è un telescopio spaziale per l'astronomia a raggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con stazione; internazionale; orbita; Una stazione di Napoli; Manifestazione di protesta seduta; Una contestazione da seduti; Vanno in stazione per lavorare; Il Gualtiero compianto chef di fama internazionale ; Ex organizzazione internazionale che nacque per unire l Europa; La Coppa... internazionale ; Vi ha sede l aeroporto internazionale di Roma; I tre numeri caratteristici di ogni orbita le; Nell orbita di un astro attorno alla Terra è il punto più vicino ad essa; Delimitano l orbita ; Lo è l orbita dei pianeti intorno al Sole; Cerca nelle Definizioni