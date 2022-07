Sistema di canali navigabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema di canali navigabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAVIGLI

Significato/Curiosita : Sistema di canali navigabili

Vasto sistema di canali navigabili interni. una conca fluviale è un bacino regolato da due chiuse che interrompono lo scorrimento di un fiume o canale navigabile...

navigli che fanno parte del sistema dei navigli milanesi sono: naviglio grande naviglio pavese naviglio della martesana naviglio di paderno naviglio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

