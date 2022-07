Quelli di Gulliver sono un opera di Jonathan Swift - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli di Gulliver sono un opera di Jonathan Swift. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIAGGI

jonathan swift (dublino, 30 novembre 1667 – dublino, 19 ottobre 1745) è stato uno scrittore, poeta e pastore anglicano irlandese, autore di romanzi e...

