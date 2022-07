Quella di pomodoro è una salsa molto diffusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di pomodoro è una salsa molto diffusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONSERVA

Significato/Curiosita : Quella di pomodoro e una salsa molto diffusa

Significati, vedi pomodoro (disambigua). il pomodoro (solanum lycopersicum, l. 1753) - identificato secondo il codice internazionale di nomenclatura botanica...

Fagner conserva lemos, su it.soccerway.com, perform group. fagner conserva lemos, su smr.worldfootball.net, heim:spiel medien gmbh. (en) fagner conserva lemos... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con quella; pomodoro; salsa; molto; diffusa; quella di Castiglione era Virginia Oldoini; quella dei Pazzi fu ai danni dei Medici; Nel pugilato c è quella dei pesi massimi; In quella Ufficiale ci sono i bandi dei concorsi; Sono comuni alla carota e al pomodoro ; Condimento per carne con sugo di pomodoro ; __ pomodoro , scultore; Uno dei pomodoro ; salsa densa di frutta o verdura d origine francese; La salsa col bollito misto... di Daniele Luttazzi; La salsa risultata da una lenta condensazione; Una salsa di pomodoro ristretta; Una voce femminile molto grave; Divide et __, locuzione latina molto conosciuta; Pantaloni molto corti ed aderenti ing; Un insetto verde molto comune sulle rose; Terapia diffusa per curare tosse e raffreddore; diffusa pianta da interni; Una bibita molto diffusa ; diffusa marca di pasta; Cerca nelle Definizioni