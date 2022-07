Il padre della filosofia greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il padre della filosofia greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TALETE

Significato/Curiosita : Il padre della filosofia greca

Con l'espressione "filosofia presocratica" si designa comunemente, a partire dalla fine del xviii secolo, la filosofia greca precedente a socrate. essa...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi talete (nome). talete di mileto (in greco antico: a, thalês; mileto, 640 a.c./625... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

