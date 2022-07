Oggetto da utilizzare una sola volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto da utilizzare una sola volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : USA E GETTA

Significato/Curiosita : Oggetto da utilizzare una sola volta

C'era una volta (once upon a time) è una serie televisiva statunitense di genere fantasy mandata in onda sulla abc dal 2011 al 2018. la serie prende in...

Monouso (loc. agg. invar.) (anche usa e getta) si riferisce ad un oggetto progettato per un utilizzo singolo (si usa una sola volta poi si butta). l'aggettivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

