Ci lavora un commesso - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NEGOZIO

Significato/Curiosita : Ci lavora un commesso

Stai cercando altri significati, vedi morte di un commesso viaggiatore (disambigua). morte di un commesso viaggiatore (death of a salesman, 1949) è il testo...

Prodotti per la casa. il tipo di negozio può essere caratterizzato anche dalla sua durata temporale: ai tradizionali negozi "a tempo indeterminato", si affiancano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con lavora; commesso; Stabilimento dove si lavora no le pelli; lavora rimettendo a posto quadri; lavora in bottega; lavora no molto di fantasia; Nel momento in cui il reato viene commesso ; La coscienza di chi ha commesso un errore; Disonore e disprezzo in cui incorre chi ha commesso una vergognosa azione; Fu commesso da Adamo ed Eva: peccato __; Cerca nelle Definizioni