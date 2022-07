Dolore che interessa i nervi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolore che interessa i nervi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NEVRALGIA

Significato/Curiosita : Dolore che interessa i nervi

Responsabile del sintomo dolore. il dolore neuropatico, si distingue dunque dal dolore somatico, in cui il danno interessa invece il sistema recettoriale...

Principali tipi studiati in letteratura sono: nevralgia del glossofaringeo nevralgia posterpetica nevralgia trigeminale il dolore è riferito come molto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con dolore; interessa; nervi; Svenimento o dolore improvviso; Un dolore fisico diffuso; Lo sente chi ha dolore ; Asceta che sfida il dolore dei chiodi; Un tempo non interessa va le chiamate urbane; Un complimento interessa to; Un margine che interessa gli analisti sigla; Il fascino di chi è interessa nte; Hanno i nervi in subbuglio; Località tra nervi e Rapallo; Hanno i nervi fragili; La città con nervi e Pegli;