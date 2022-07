Relativo a strutture cosmiche come la Via Lattea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a strutture cosmiche come la Via Lattea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GALATTICO

Significato/Curiosita : Relativo a strutture cosmiche come la via lattea

Significati, vedi via lattea (disambigua). coordinate: 17h 45m 35s, -28° 56' 00 la via lattea (dal latino: via lactea) è la galassia a cui appartiene il...

Il megadirettore galattico, noto anche come duca conte maria rita vittorio balabam, è un personaggio immaginario della saga letteraria e cinematografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con relativo; strutture; cosmiche; come; lattea; relativo ad isole come Cuba, Haiti e Giamaica; relativo ad un antica civiltà dell attuale Libano; relativo ad antichi racconti, religioni o leggende; relativo ad una nota regione fra Toscana e Lazio; strutture di ferro all interno del cemento; Le strutture delle bici; Infiammazione delle strutture renali; strutture di carbonio usate in neurochirurgia; Ottenuto come giusta ricompensa; La come dy dove l attore è solo e in piedi ing; come l unghia del gatto; come gli antichi romani scrivevano millecento; Insiemi di stelle come la Via lattea ; La nostra è la Via lattea ; Quella del nostro sistema solare è la Via lattea ; La costellazione della Via lattea con Altair; Cerca nelle Definizioni