Ex nome dello stadio in cui ha giocato il Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex nome dello stadio in cui ha giocato il Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SANPAOLO

Significato/Curiosita : Ex nome dello stadio in cui ha giocato il napoli

Con il nome di associazione calcio napoli, assunse poi la denominazione di ssc napoli nel 1964. in seguito al fallimento della società nel 2004, il presidente...

Intesa sanpaolo è un istituto bancario italiano attivo dal 1º gennaio 2007, nato dalla fusione tra banca intesa e sanpaolo imi. ha sede legale e amministrativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

