Il nome comune dei lepidotteri - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FARFALLE

Significato/Curiosita : Il nome comune dei lepidotteri

I lepidotteri (lepidoptera linnaeus, 1758) sono un vasto ordine di insetti olometaboli a cui appartengono oltre 158 000 specie, note come farfalle e falene...

Distinzione oggi, però, non è più scientificamente accettata. le farfalle sono invertebrati. le farfalle hanno abitudini generalmente diurne e hanno antenne clavate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

