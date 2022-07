In molti lo usano per rilassarsi in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In molti lo usano per rilassarsi in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIVANO

Significato/Curiosita : In molti lo usano per rilassarsi in casa

Muraria che permette alle persone di sedersi e rilassarsi. il "passiature" si presenta in maniera differente in base alla contrada nella quale viene edificato...

Con il triclinio romano, il comune divano moderno entrò nella cultura occidentale dal mondo ottomano. il termine divano viene dal termine arabo di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

