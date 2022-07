Involucri contenenti fogli e documenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Involucri contenenti fogli e documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PLICHI

Significato/Curiosita : Involucri contenenti fogli e documenti

(disambigua). un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina...

Kerckring, dette anche "pieghe di kerckring" o "conniventi", sono grosse pliche, situate all'interno della mucosa dell'intestino tenue, che sporgono nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

