Divide et __, locuzione latina molto conosciuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divide et __, locuzione latina molto conosciuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMPERA

Significato/Curiosita : Divide et __, locuzione latina molto conosciuta

divide et impera (in italiano «dividi e domina», «dividi e impera», «separa e conquista» o «dividi e conquista») indica, in informatica, un approccio per...

