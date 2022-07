Così sono detti i profughi che ottengono asilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono detti i profughi che ottengono asilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIFUGIATI

Significato/Curiosita : Cosi sono detti i profughi che ottengono asilo

Ntarmizi, zoti i koçit, ecc.. gli albanesi di piana degli albanesi che scelsero e ottennero i feudi di merco e dingoli erano dei profughi estranei al contesto...

La protezione dei rifugiati è l'ufficio delle nazioni unite dell'unhcr. le nazioni unite hanno un secondo ufficio per i rifugiati, l'agenzia delle nazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

